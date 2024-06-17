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Графіки відключень будуть дещо більшими: в «Укренерго» дали прогноз на кілька тижнів
08:47 17.06.2024 |
За вказівкою "Укренерго", стабілізаційні відключення у понеділок, 17 червня, планують застосовувати протягом усього дня, з 08:00 до 24:00.
Декілька наступних тижнів ситуація в енергосистемі буде набагато важчою, в окремі години пікового споживання графіки відключень будуть досить суттєвими.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, графіки відключень світла будуть дещо більшими з 11:00 до 23:00, аніж у решту часу доби. І так триватиме, орієнтовно, до кінця липня, зазначив Кудрицький.
"Це пов'язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутні в нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, у години пікового споживання, скажімо так - досить суттєвими", - заявив він.
Також Кудрицький додав, що на тривалість відключень глобально впливають три фактори:
"Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання".
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