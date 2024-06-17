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Японія посилить підтримку України в енергетичній сфері та розмінуванні
07:34 17.06.2024 |
Японія має намір посилити надання своєї підтримки Україні в енергетичній сфері та розмінуванні, заявив японський прем'єр-міністр Фуміо Кішида на пленарному засіданні Саміту миру, що відбувся у Швейцарії.
Як він зазначив, Японія від самого початку агресії Росії проти України запровадила суворі санкції проти Росії та забезпечувала потужну підтримку українського народу, враховуючи, що "сьогоднішня Україна може стати завтрашньою Східною Азією".
"Для Японії важливо розглянути нагальні питання, які стосуються життя і джерел для існування людей (в Україні - ІФ-У). Японія, як співголова, братиме активну участь в обговоренні питань (Формули миру Зеленського - ІФ-У) щодо безпеки ядерної енергетики. Також важливим є питання прав людини та гуманітарний аспект. Японія посилить підтримку України в секторі електроенергії та розмінуванні, щоб відновити безпечне та спокійне повсякденне життя людей", - заявив він.
Кісіда також наголосив, що сподівається на якнайшвидше відновлення міцного і справедливого миру в Україні, заснованого на принципах міжнародного права і Статуту ООН.
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