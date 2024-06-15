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АНАЛІТИКА

Європа шукає шляхи збільшення постачання електроенергії в Україну – ENTSO-E

 

Пропускна здатність постачання електроенергії з Європи в Україну досягла межі, зараз вивчаються варіанти подальшого збільшення постачання. Про це йдеться у звіті операторів об'єднаної європейської енергосистеми ENTSO-E Summer Outlook 2024.

Наприкінці травня міністр енергетики Герман Галущенко підтверджував, що до початку зими Євросоюз збільшить пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну й переговори з цього питання відбуваються на високому рівні.

Міністр не виключив, що пропускна спроможність може бути збільшена до 2 ГВт, оскільки технічно така можливість існує.

Ще у листопаді минулого року ENTSO-E погодило збільшення технічної можливості постачання електроенергії в Україну до 1700 МВт. Раніше максимально можливий імпорт із Європи становив 1200 МВт.

Через регулярні російські атаки на енергооб'єкти Україна втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Це призвело до різкого збільшення імпорту, що досяг у травні 448 000 МВт-год, проти 225 000 МВт-год у квітні.

У червні обсяги імпорту продовжували зростати до рекордного показника 31 904 МВт-год на добу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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