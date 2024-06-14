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АНАЛІТИКА

На термінове відновлення енергетики до зими треба знайти $1,5 мільярда, – голова "Укренерго" Кудрицький

 

Нагальні потреби у фінансуванні для підготовки енергетики України до зими можуть скласти близько $1,5 млрд.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив у коментарі BBC World Service, повідомляє пресслужба компанії.

"І це тільки на швидкі відновлювальні роботи", - зауважив посадовець.

За словами Кудрицького, для повноцінного відновлення енергосистеми знадобиться значно більше коштів, може йтися про десятки мільярдів доларів для відновлення електростанцій та високовольтної інфраструктури "Укренерго".

Він нагадав, що за останні місяці Україна втратила майже половину генеруючих потужностей, що призвело до досить суворих планових відключень електроенергії для населення та бізнесу.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться відновити хоча б частину енергоблоків, які були пошкоджені до початку зимового сезону. Але це буде залежати від наявності засобів протиповітряної оборони, тому що росіяни не припиняють атаки", - зазначив голова "Укренерго".

Голова "Укренерго" додав, що дуже складною буде майбутня зима, адже влітку в Україні споживання зазвичай на 35% менше, ніж взимку.

"Якщо ми маємо дефіцит навіть зараз, то очевидно, що зима принесе ще більше проблем, пов'язаних з тим, як покрити дефіцит і забезпечити попит на електроенергію. Ми повинні акумулювати всі ресурси, які ми можемо. Україна також звертається до міжнародних партнерів з проханням допомогти відновити пошкоджені електростанції. Це збільшить шанси України пройти зиму з мінімальними проблемами", - сказав Кудрицький.

Як повідомлялося, раніше у енергохолдингу ДТЕК спрогнозували, що за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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