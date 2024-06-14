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Завтра світло відключатимуть упродовж усього дня. З 16:00 до 20:00 – для більшості споживачів
21:40 14.06.2024 |
Завтра, 15 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії по всій Україні з 08:00 до 23:00.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
З 16:00 до 20:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів.
"Причина - знижена робота СЕС через хмарність у областях, також у ремонт вийшов черговий атомний блок", - пояснили в "Укренерго".
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
14 червня графіки погодинних відключень почали діяти раніше - з 14:00. Вони триватимуть до 22:00.
Раніше енергетики анонсували, що відключення світла 14 червня можуть початися тільки з 18:00. Причиною довших відключень називають зростання споживання у східних регіонах та знижену роботу сонячних електростанцій на заході країні.
Прогноз на літо
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.
Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання. Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.
Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.
До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).
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