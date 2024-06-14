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Пропускна здатність імпорту електроенергії в Україну досягла межі - ENTSO-E
15:55 14.06.2024 |
Систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні вимагають від енергетиків значних зусиль для підтримки належної роботи енергосистеми. Пропускна спроможність міждержавних ліній за нинішніх умов досягла межі.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у прогнозі ENTSO-E на літо 2024 року.
"Непередбачувані, але систематичні повсякденні атаки, що призводять до пошкодження елементів інфраструктури транспортної мережі, вимагають від Укренерго та персоналу генеруючих компаній значних зусиль для підтримки мережі та генеруючих установок у належному стані та експлуатації. Пропускна здатність інтерконектора досягла межі для поточних умов, і розглядаються варіанти подальшого збільшення", - йдеться в огляді.
Зазначається, що національний аналіз для України містить значні ризики для енергосистеми.
В ENTSO-E зазначають, що українські енергетики терміново відновлюють пошкоджену через атаки генерацію та докладають зусиль до впровадження маломасштабної розподіленої генерації з підключенням до розподільчої мережі.
Як повідомлялося, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 9 ГВт.
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