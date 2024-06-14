Відключення світла у п'ятницю почнуться на 4 години раніше

"Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", - генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.