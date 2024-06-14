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Відключення світла у п'ятницю почнуться на 4 години раніше
13:34 14.06.2024 |
Укренерго додало 4 години відключень світла - з 14:00 до 22:00, замість 18:00, анонсованих раніше.
Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
За матеріалами:
Економічна правда
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