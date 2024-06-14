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АНАЛІТИКА

Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт

 

IFC групи Світового банку і концерн "Галнафтогаз" (мережа АЗК OKKO) на URC-24 підписали мандат щодо фінансування будівництва ВЕС на 150 МВт.

Про це повідомив віцепрезидент IFC Альфонсо Гарсія Мора.

"Енергетичний сектор є одним із найважливіших секторів України. Ми підписали мандатний лист між IFC і "Галнафтогазом" для фінансування проєкту вітрової установки потужністю 150 МВт", - написав він.

Нагадаємо:

IFC та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планують інвестувати до $435 млн у злиття "Датагруп-Воля" та Lifecell.

VEON через свою дочірню компанію "Київстар" має намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до 1 млрд доларів США протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

За матеріалами: Економічна правда
 

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