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Завтра по всій Україні графіки відключень діятимуть з 18.00 до 22.00
22:59 13.06.2024 |
В усіх регіонах України у п'ятницю, 14 червня, з 18:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Енергоживлення об'єктів критичної інфрастурктури та підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, згідно з урядовою постановою, обмежуватися не буде.
Як повідомляв Укрінформ, ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій проводиться з випередженням графіка.
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