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АНАЛІТИКА

Завтра по всій Україні графіки відключень діятимуть з 18.00 до 22.00

 

В усіх регіонах України у п'ятницю, 14 червня, з 18:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це Укренерго повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Енергоживлення об'єктів критичної інфрастурктури та підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, згідно з урядовою постановою, обмежуватися не буде.

Як повідомляв Укрінформ, ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій проводиться з випередженням графіка.
 

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