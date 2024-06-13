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АНАЛІТИКА

Енергосектор України отримає 1 мільярд доларів: як розподілять кошти

 

Партнери G7+ оголосили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад $1 млрд після останніх російських атак.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, фінансова допомога складається з:

* понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України;

* 500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору;

* 300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР;

* щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку та донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

Партнери констатували, що після поновлення Росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня 2024 року українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності енергогенерації.
За матеріалами: Економічна правда
 

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