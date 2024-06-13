Фінансові новини
- |
- 13.06.24
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Київ купує 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт. Ціна – 1,1 млрд грн
11:59 13.06.2024 |
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" 10 червня провело аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії з загальною потужністю 60 МВт. Його переможцем стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o., повідомляється на сайті Prozorro.
KTS Engineering - авторизований дистриб'ютор газових двигунів Jenbacher від австрійської компанії INNIO.
Вона продасть Київтеплоенерго дев'ять когенераційних установок на 4500 кВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.) і шість установок на 3333 кВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).
Строк постачання товарів - не пізніше 31 грудня 2025 року, вартість угоди - 1,13 млрд грн.
Директоркою KTS Engineering s.r.o. є Дарина Вайнагій із Братислави, а власником - Павло Савенко з Києва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада відправить Україні 2 300 авіаційних ракет CRV7, бронемашини, набої та системи дистанційного керування
|Україна та США створять спільне підприємство з обслуговування американської бронетехніки
|Канада передає першу партію бронемашин, побудованих для ЗСУ
|Британія на саміті G7 оголосить про виділення Україні майже $300 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні запрацював сайт для інтеграції сервісів «Дія» у бізнес
|Енергоатом почне ремонт ще одного енергоблоку АЕС, очікується дефіцит генерації
|Київ купує 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт. Ціна – 1,1 млрд грн
|Siemens Energy і Deutsche Bank допоможуть Україні побудувати розподілену генерацію
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.06.24
|Україна та США створять спільне підприємство з обслуговування американської бронетехніки
Бізнес
|Apple на WWDC 2024 представила живий запис і транскрипцію дзвінків для iPhone 15 Pro і новіших моделей
|Провал The World: що сталося зі штучними островами, на які Дубай витратив $15 млрд
|Ілон Маск пригрозив заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований ChatGPT
|ChatGPT інтегрують в айфони. Що означає угода OpenAI та Apple?
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно
|Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords
|Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення