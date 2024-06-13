Київ купує 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт. Ціна – 1,1 млрд грн

Одна з великих проблем The World полягає в тому, що, на відміну від інших штучних островів, він не має фізичного зв'язку з Дубаєм. Це означає, що забудовникам важко доставляти робітників і матеріали на будівельні майданчики, а також забезпечувати острови водою й електрикою.