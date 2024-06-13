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АНАЛІТИКА

Київ купує 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт. Ціна – 1,1 млрд грн

 

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" 10 червня провело аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії з загальною потужністю 60 МВт. Його переможцем стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o., повідомляється на сайті Prozorro.

KTS Engineering - авторизований дистриб'ютор газових двигунів Jenbacher від австрійської компанії INNIO.

Вона продасть Київтеплоенерго дев'ять когенераційних установок на 4500 кВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.) і шість установок на 3333 кВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).

Строк постачання товарів - не пізніше 31 грудня 2025 року, вартість угоди - 1,13 млрд грн.

Директоркою KTS Engineering s.r.o. є Дарина Вайнагій із Братислави, а власником - Павло Савенко з Києва.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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