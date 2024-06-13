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Siemens Energy і Deutsche Bank допоможуть Україні побудувати розподілену генерацію
11:58 13.06.2024 |
Німецька компанія Siemens Energy допоможе Україні зі створенням розподіленої електричної генерації. В кулуарах конференції з відновлення України в Берліні, яка проходила 11-12 червня, Siemens Energy підписала відповідні меморандуми з Укрнафтою.
Державна нафтова компанія планує виходити на новий для себе ринок виробництва тепла й електроенергії, і Siemens Energy збирається поділитися з нею своїм досвідом, повідомила пресслужба Укрнафти.
Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG. дозволить отримати експертизу та розробити нові проєкти на основі парових і газових турбін для комбінованого виробництва тепла та електроенергії.
Також Укрнафта підписала меморандум про співпрацю з Deutsche Bank AG, що дасть можливість залучити німецькі кошти на будівництво нової маневрової української енергетики.
Siemens Energy - одна з провідних світових компаній у галузі енергетичних технологій. Портфель продуктів, рішень та послуг Siemens Energy охоплює майже весь енергетичний ланцюжок: від виробництва й передавання електроенергії та тепла до зберігання. Портфоліо охоплює технології традиційної та відновлюваної енергетики, як-от газові та парові турбіни, гібридні електростанції, що працюють на водні, а також електрогенератори та трансформатори.
У Siemens Energy працюють близько 99 000 співробітників у більш ніж 90 країнах світу, а її дохід у 2023 фінансовому році становив 31 млрд євро.
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