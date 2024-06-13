За найгіршого сценарію світла та тепла не буде до 20 годин взимку – ДТЕК

За найгіршого сценарію у разі продовження російських атак по електростанціях українці наступної зими можуть бути до 20 годин на день без світла та тепла. Про це повідомили в енергохолдингу ДТЕК, передає видання BBC.

За даними компанії, якщо Росія продовжить атакувати електростанції - то за найгіршого сценарію наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення.

Частково, пише ЗМІ, проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

"На ремонт деяких знадобляться роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені", - заявила директорка з комунікацій національної енергетичної компанії "Укренерго" Марія Цатурян.

Президент Володимир Зеленський під час Конференції з відновлення України 10 червня нагадав, що внаслідок ударів російських ракет і дронів знищено вже 9 ГВт потужностей української генерації - а пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.

Український лідер заявив, що Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневрової генерації у 2024 році та ще 4 ГВт у найближчі роки.