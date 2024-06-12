Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Графіки погодинних відключень е/е в четвер плануються лише на 2 вечірні години - ДТЕК

 

Застосування графіків погодинних відключень у четвер планується з 20:00 до 22:00, повідомляють системні оператори.

"Київ, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: графіки стабілізаційних відключень завтра застосовуватимуться з 20:00 до 22:00", - ідеться в повідомленні ДТЕК, оператори якого працюють у заявлених у повідомленні регіонах.

Таку інформацію вже розмістило щодо свого регіону і "Прикарпаттяобленерго".

Як повідомлялося, у середу початок графіків за розпорядженням НЕК "Укренерго" перенесено з 15:00 на 17:00, а потім з 17:00 на 19:00. Отже, вони плануються всього на чотири години - з 19:00 до 23:00. Причиною скорочення обмежень у НЕК назвали наявність додаткового ресурсу в енергосистемі, пов'язаного з масштабними відключеннями в шести областях через негоду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4441
  0,0737
 0,18
EUR
 1
 43,5320
  0,0726
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2528  0,01 0,02 40,8968  0,01 0,02
EUR 43,4628  0,02 0,06 44,2908  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4050  0,16 0,41 40,4450  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес