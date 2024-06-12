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Графіки погодинних відключень е/е в четвер плануються лише на 2 вечірні години - ДТЕК
18:32 12.06.2024 |
Застосування графіків погодинних відключень у четвер планується з 20:00 до 22:00, повідомляють системні оператори.
"Київ, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: графіки стабілізаційних відключень завтра застосовуватимуться з 20:00 до 22:00", - ідеться в повідомленні ДТЕК, оператори якого працюють у заявлених у повідомленні регіонах.
Таку інформацію вже розмістило щодо свого регіону і "Прикарпаттяобленерго".
Як повідомлялося, у середу початок графіків за розпорядженням НЕК "Укренерго" перенесено з 15:00 на 17:00, а потім з 17:00 на 19:00. Отже, вони плануються всього на чотири години - з 19:00 до 23:00. Причиною скорочення обмежень у НЕК назвали наявність додаткового ресурсу в енергосистемі, пов'язаного з масштабними відключеннями в шести областях через негоду.
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