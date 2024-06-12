В Україну заходить німецька Goldbeck Solar: побудує 500 МВт сонячної генерації

Німецька компанія Goldbeck Solar планує у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку побудувати в Україні до 500 МВт нової сонячної генерації протягом наступних трьох-п'яти років. Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Проєкт буде реалізовувати спільне підприємство Goldbeck Solar Investment Ukraine GmbH.

Ця угода є першим приватним проєктом з будівництва генерувальних потужностей з відновлювальних джерел енергії за участі іноземного інвестора, який фінансується ЄБРР в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

З моменту заснування у 2001 році Goldbeck Solar побудувала понад 3 ГВт сонячних електростанцій у 20 країнах. Проєкт із ЄБРР стане першою інвестицією цієї німецької компанії в українську енергетику.