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Українці зможуть взяти безпроцентний кредит на сонячні панелі: деталі постанови уряду
16:53 12.06.2024 |
Кабінет міністрів затвердив Порядок надання фінансової підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 7 червня 2024 р. № 673.
Підтримка надається для придбання та встановлення фотоелектричних модулів та/або вітрових електроустановок встановленою потужністю від 1 кВт до 10 кВт, разом із гібридними інверторами, що здатні працювати як в автономному, так і в синхронному з зовнішньою мережею режимі, та установками зберігання енергії ємністю від 1 кВт год на кожен 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки.
Максимальна сума кредиту - 480 тис. гривень на строк до п'яти років.
Надання підтримки здійснюється Фондом розвитку підприємництва через банки, які відповідають критеріям.
"Підтримка надається у вигляді повної компенсації Фондом процентних ставок за кредитами фізичних осіб", - йдеться в постанові.
Дія цього Порядку не поширюється на встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру за "зеленим" тарифом.
Інші умови
Кредитний договір може містити умови про сплату фізичною особою уповноваженому банку комісій за надання та/або обслуговування кредиту, а також комісій, що покривають операційні витрати уповноваженого банку з обслуговування кредиту, які сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більше 1,5% суми наданого кредиту.
Для отримання підтримки фізична особа подає уповноваженому банку у паперовій або електронній формі заявку на отримання кредиту за формою, встановленою Фондом, а також:
* загальну суму витрат на закупівлю та монтаж обладнання гібридної системи електропостачання (без деталізації за видами робіт, строками їх виконання тощо) відповідно до кошторису, наданого підрядником;
* інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур та правил уповноваженого банку.
Нагадаємо, через масштабні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України лише станом на середину квітня втрачено більше 40% генеруючих потужностей ГЕС та близько 80% - ТЕС порівняно з їх рівнем до повномасштабного вторгнення. Це призвело до дефіциту електроенергії та масових відключень.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання.
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