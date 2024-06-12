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Німеччина внесе до Фонду підтримки енергетики України ще €50 мільйонів
16:26 12.06.2024 |
Німеччина зробить ще один внесок до Фонду підтримки енергетики України розміром 50 млн євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Отже, загальна сума внеску країни до фонду складе понад 275 млн євро. Це найбільший внесок спонсорів", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що з березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 т, серед яких - трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.
Зараз загальна сума заявлених та перерахованих внесків до Фонду підтримки енергетики становить понад 545 млн євро.
Як повідомлялося, Німеччина запропонувала Україні подивитися на німецькі закриті енергетичні об'єкти, де є обладнання, що може знадобитися Україні.
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