Топова американська фірма AECOM допоможе Україні в відновленні ГЕС

Укргідроенерго у вівторок, 11 червня, підписало меморандум про співпрацю з американською консалтинговою компанією AECOM, яка входить до списку Fortune 500. Вона буде технічним консультантом з відновлення ГЕС в Україні, повідомили пресслужби компаній.

"AECOM має багаторічний фаховий досвід у розробці, проєктуванні та реконструкції об'єктів гідроенергетики та гребель по всьому світу", - сказав гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота, пояснюючи вибір партнера.

На сайті AECOM вказано, що вона має понад 100 років досвіду в розробці та проєктуванні гідроелектростанцій та дамб. Компанія забезпечує комплексне планування, техніко-економічне обґрунтування, проєктування, екологічні дослідження, отримання дозволів та ліцензійний супровід, будівництво об'єктів гідроенергетики для клієнтів у всьому світі.

В її портфоліо - комплекс ГЕС на річці Ла-Гранд у Канаді потужністю 16 000 МВт, ГЕС Сарсель у Канаді потужністю 150 МВт, техніко-економічне обґрунтування для найбільшої у світі ГЕС Гранд Інга в ДР Конго тощо.

Загалом компанія реалізувала понад 140 000 МВт гідроелектростанцій у всьому світі.

"Як лідери в галузі будівництва гребель та водосховищ, наші команди чекають на можливість надати необхідні консультації з питань енергетики та аварійного відновлення для досягнення комплексних цілей Укргідроенерго в розвитку гідроенергетики", - прокоментував підписання меморандуму Трой Радд, генеральний директор AECOM.