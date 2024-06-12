Графіки відключень у середу по всій Україні діятимуть з 15:00

Із 15.00 12 червня по всій Україні будуть діяти графіки погодинних відключень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати по всій Україні графіки погодинних відключень із 15.00 до 23.00. Причина - зростання енергоспоживання через спеку», - йдеться в повідомленні.

Водночас для об'єктів критичної інфраструктури обмежень не буде, зауважили в Укренерго.

Як повідомляв Укрінформ, через зростання споживання електрики 11 червня графіки погодинних відключень діятимуть з 14:00 до 23:00.