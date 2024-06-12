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Кудрицький у Берліні: Нагальні потреби у новій генерації України становлять 5-6 ГВт
22:45 11.06.2024 |
Енергосистема потребує 5-6 ГВт генерації різного типу, для розбудови яких бізнес повинен мати доступ до кредитного фінансування.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час виступу на Міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За словами Кудрицького, після кожної атаки енергосистема України втрачає 1-2 одиниці генерації. Нагальні потреби у новій генерації становлять 5-6 ГВт - маневрових газових потужностей, об'єктів відновлюваної енергетики тощо, які може будувати бізнес.
"Потрібні кредити й страхування ризиків для таких проєктів. <...> Найбільш стратегічне завдання сьогодні - дати компаніям доступ до ліквідності", - наголосив очільник Укренерго.
Він також окремо зупинився на необхідності постачання в Україну систем протиповітряної оборони для ефективного захисту об'єктів енергетики від російських атак.
Як повідомлялося, за оцінкою НЕК "Укренерго", бізнес готовий збудувати близько 1 ГВт генерації.
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