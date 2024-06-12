Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кудрицький у Берліні: Нагальні потреби у новій генерації України становлять 5-6 ГВт

 

Енергосистема потребує 5-6 ГВт генерації різного типу, для розбудови яких бізнес повинен мати доступ до кредитного фінансування.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час виступу на Міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Кудрицького, після кожної атаки енергосистема України втрачає 1-2 одиниці генерації. Нагальні потреби у новій генерації становлять 5-6 ГВт - маневрових газових потужностей, об'єктів відновлюваної енергетики тощо, які може будувати бізнес.

"Потрібні кредити й страхування ризиків для таких проєктів. <...> Найбільш стратегічне завдання сьогодні - дати компаніям доступ до ліквідності", - наголосив очільник Укренерго.

Він також окремо зупинився на необхідності постачання в Україну систем протиповітряної оборони для ефективного захисту об'єктів енергетики від російських атак.

Як повідомлялося, за оцінкою НЕК "Укренерго", бізнес готовий збудувати близько 1 ГВт генерації.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,0000
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 43,0000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2620  0,16 0,39 40,9060  0,13 0,31
EUR 43,4868  0,03 0,08 44,3492  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,21 0,52 40,5950  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес