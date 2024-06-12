Кудрицький у Берліні: Нагальні потреби у новій генерації України становлять 5-6 ГВт

Енергосистема потребує 5-6 ГВт генерації різного типу, для розбудови яких бізнес повинен мати доступ до кредитного фінансування.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час виступу на Міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Кудрицького, після кожної атаки енергосистема України втрачає 1-2 одиниці генерації. Нагальні потреби у новій генерації становлять 5-6 ГВт - маневрових газових потужностей, об'єктів відновлюваної енергетики тощо, які може будувати бізнес.

"Потрібні кредити й страхування ризиків для таких проєктів. <...> Найбільш стратегічне завдання сьогодні - дати компаніям доступ до ліквідності", - наголосив очільник Укренерго.

Він також окремо зупинився на необхідності постачання в Україну систем протиповітряної оборони для ефективного захисту об'єктів енергетики від російських атак.

Як повідомлялося, за оцінкою НЕК "Укренерго", бізнес готовий збудувати близько 1 ГВт генерації.