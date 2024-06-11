Україна і Норвегія співпрацюватимуть у низці напрямів енергетики

Міністр енергетики України Герман Галущенко і міністерка торгівлі та промисловості Норвегії Сесілі Мірсет підписали меморандум про енергетичне партнерство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Укладений міністрами меморандум передбачає співпрацю у побудові децентралізованої генерації та оцінку потенціалу малої гідроенергетики. Також серед пріоритетів - обмін найкращими практиками та інноваційними технологіями для здійснення енергетичного переходу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, передбачається співпраця у напрямку природного газу.

Сторони також обговорили майбутній візит норвезької делегації до Києва та проведення Міжурядової українсько-норвезької комісії з питань торговельно-економічної та бізнесової співпраці.

Міністри також провели зустріч у Берліні з представниками норвезького бізнесу (зокрема, компаніями Scatec, Fenix Repower, Bergen Engines, Innovation Norway).

У Міненерго зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Норвегія надала українським енергетикам 42 вантажі з енергетичним обладнанням загальною вагою близько 453 тонн, до якого увійшли генератори, трансформатори, високовольтне обладнання, спецтехніка.

Як повідомлялося, Норвегія зобов'язалася надати Україні цивільну та військову допомогу в розмірі 75 мільярдів крон (6,5 мільярда євро) на період 2023-2027 років.