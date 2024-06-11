Фінансові новини
- |
- 11.06.24
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україну прямують тисячі сонячних панелей та генератори – глава Єврокомісії
14:13 11.06.2024 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову допомогу від ЄС з огляду на російські атаки по енергоінфраструктурі України.
Про це вона говорила на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн зауважила, що "разом ми мобілізуємо фінансову силу, щоб допомогти Україні вистояти та відновитися".
"Це, звісно, включає також постійну матеріальну підтримку з огляду на систематичні атаки Росії на українську енергосистему. Наразі ми зібрали близько 500 мільйонів євро на термінові ремонтні роботи", - сказала глава Єврокомісії.
"Крім того, ми надаємо ще 1000 генераторів для термінового виробництва електроенергії. І тисячі сонячних панелей ось-ось прибудуть в Україну", - додала вона.
Мета ЄС, за словами очільниці Єврокомісії, - допомогти децентралізувати енергосистему України і таким чином підвищити її стійкість.
У Берліні фон дер Ляєн також підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.
Крім того, вона повідомила, що Європейський Союз у червні виділить Україні 1,9 млрд євро підтримки за програмою Ukraine Facility.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала запевнення, що отримає гроші на 2024 рік. З 2025-м є питання
|Шольц пообіцяв поставки систем ППО і боєприпасів у найближчі «тижні та місяці»
|WP: США скасовують багаторічну заборону на постачання зброї «Азову»
|Гетманцев каже, що уряд готує пропозиції про підвищення деяких податків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Skills Alliance: Україна та майже 50 країн заснували проєкт для перекваліфікації 180 тисяч українців за три роки
|ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility
|Середня сума однієї операції в торговельних мережах серед українців скоротилася за рік
|ЄІБ забезпечить кредит на EUR100 млн для відновлення українських громад
|ЄІБ запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад EUR1 млрд
|Група ЄІБ планує дві програми допомоги у вирішенні питання відновлення житлового фонду
Бізнес
|Поліція Нідерландів протестувала робота-собаку зі штучним інтелектом для рейду на нарколабораторії
|Аналітики: у травні хакери вкрали $575 млн і збільшили збитки від кібератак на 666%
|Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру
|Samsung дозволить перевіряти час за допомогою подвійного дотику до задньої панелі
|Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів
|Технокомпанії у США виступають проти створення «кнопки знищення» потужних моделей ШІ
|У США розпочинають антимонопольні розслідування щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia