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АНАЛІТИКА

В Україну прямують тисячі сонячних панелей та генератори – глава Єврокомісії

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову допомогу від ЄС з огляду на російські атаки по енергоінфраструктурі України.

Про це вона говорила на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зауважила, що "разом ми мобілізуємо фінансову силу, щоб допомогти Україні вистояти та відновитися".

"Це, звісно, включає також постійну матеріальну підтримку з огляду на систематичні атаки Росії на українську енергосистему. Наразі ми зібрали близько 500 мільйонів євро на термінові ремонтні роботи", - сказала глава Єврокомісії.

"Крім того, ми надаємо ще 1000 генераторів для термінового виробництва електроенергії. І тисячі сонячних панелей ось-ось прибудуть в Україну", - додала вона.

Мета ЄС, за словами очільниці Єврокомісії, - допомогти децентралізувати енергосистему України і таким чином підвищити її стійкість.

У Берліні фон дер Ляєн також підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

Крім того, вона повідомила, що Європейський Союз у червні виділить Україні 1,9 млрд євро підтримки за програмою Ukraine Facility.
 

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