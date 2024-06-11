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АНАЛІТИКА

Укренерго подовжило графіки відключень електрики на чотири години

 

11 червня подовжено час застосування графіків погодинних відключень світла для побутових та промислових споживачів на всій території України. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Обмеження заплановані з 14:00 до 23:00.

Учора Укренерго анонсувало на чотири години коротший період відключень.

Причину подовження компанія пояснює так: споживання у спеку продовжує зростати й показувати відсутність економії.

Водночас українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж енергії, як до початку російських атак, зауважує Укренерго.

І хоча для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, підсумовує компанія.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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