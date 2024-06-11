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Укренерго подовжило графіки відключень електрики на чотири години
13:34 11.06.2024 |
11 червня подовжено час застосування графіків погодинних відключень світла для побутових та промислових споживачів на всій території України. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Обмеження заплановані з 14:00 до 23:00.
Учора Укренерго анонсувало на чотири години коротший період відключень.
Причину подовження компанія пояснює так: споживання у спеку продовжує зростати й показувати відсутність економії.
Водночас українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж енергії, як до початку російських атак, зауважує Укренерго.
І хоча для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, підсумовує компанія.
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