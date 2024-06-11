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Зеленський у Берліні розповів про плани України збудувати 1 гігават генерації ще цього року
12:36 11.06.2024 |
В України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневреної газової генерації вже цьогоріч і ще 4 гігавати - протягом наступних років.
Про це президент Володимир Зеленський розповів на Конференції з відновлення України у Берліні у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
У своїй промові глава держави у цифрах виклав наслідки російських повітряних атак для енергоінфраструктури України.
"Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватів потужності при тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігаватів. Отже, половини тепер не існує.
Що таке 9 гігаватів? Берлін - це близько 2 гігаватів потреби. Мюнхен - десь до 3 гігаватів. Ми вже втратили в рази більшу генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації - вони просто знищені Путіним. І це ще не межа його терору, на жаль", - сказав Зеленський.
Він закликав партнерів допомогти з енергетичним відновленням та зробити "все можливе і неможливе для того, щоби зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити своє, втрачене".
"В коротшій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити до зими. Це так важливо - до зими, протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання із ваших, до речі, зупинених електростанцій, та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз", - додав глава держави.
Ще один елемент - це високоефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, сказав Зеленський.
"Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами, саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до 1 гігавата потужності вже цьогоріч... і ще 4 гігавати - протягом наступних років", - сказав глава держави.
"Саме в цій галузі в рамках нашої конференції ми підписуємо перші контракти. Саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства, передусім для експортно-кредитного фінансування проєктів, а також вашої експертизи та реального досвіду ", - зазначив Зеленський.
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