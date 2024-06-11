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Завтра відключення світла плануються з 14:00 до 19:00, – «Укренерго»
23:40 10.06.2024 |
Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень світла будуть застосовані по всій території України з 14:00 до 19:00.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
10 червня графіки діють із 16:00 до 20:00.
Водночас, аварійні відключення в Харкові, застосовані вдень 10 червня, скасовані.
Прогноз на літо
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.
Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.
Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.
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