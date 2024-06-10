Із ремонту вивели міждержавну лінію електропередачі - Укренерго

У роботу повернули міждержавну лінію електропередачі, яку виводили в плановий ремонт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Після ремонту повернулася в роботу одна з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об'єднаною енергомережою континентальної Європи. Лінія виводилась у плановий ремонт 3 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 9:30 10 червня енергетики відновили живлення споживачів на Сумщині, що залишилися без світла через аварійне відключення одного з енергооб'єктів.

Як повідомлялося, на 10 червня запланований обсяг імпорту електроенергії в Україну становить 24,8 тис. МВт-год., експорт не здійснюється.