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АНАЛІТИКА

Із ремонту вивели міждержавну лінію електропередачі - Укренерго

 

У роботу повернули міждержавну лінію електропередачі, яку виводили в плановий ремонт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Після ремонту повернулася в роботу одна з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об'єднаною енергомережою континентальної Європи. Лінія виводилась у плановий ремонт 3 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 9:30 10 червня енергетики відновили живлення споживачів на Сумщині, що залишилися без світла через аварійне відключення одного з енергооб'єктів.

Як повідомлялося, на 10 червня запланований обсяг імпорту електроенергії в Україну становить 24,8 тис. МВт-год., експорт не здійснюється.
 

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