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Із ремонту вивели міждержавну лінію електропередачі - Укренерго
12:55 10.06.2024 |
У роботу повернули міждержавну лінію електропередачі, яку виводили в плановий ремонт.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Після ремонту повернулася в роботу одна з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об'єднаною енергомережою континентальної Європи. Лінія виводилась у плановий ремонт 3 червня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 9:30 10 червня енергетики відновили живлення споживачів на Сумщині, що залишилися без світла через аварійне відключення одного з енергооб'єктів.
Як повідомлялося, на 10 червня запланований обсяг імпорту електроенергії в Україну становить 24,8 тис. МВт-год., експорт не здійснюється.
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