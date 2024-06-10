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Відключення е/е в понеділок застосовуватимуться з 16:00 до 22:00
07:54 10.06.2024 |
Відключення електроенергії в понеділок будуть застосовуватися з 16:00 до 22:00 через зростання споживання на початку тижня, повідомляє пресслужба "Укренерго".
"10 червня, по всій території України обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів із 16:00 до 22:00", - ідеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі.
У компанії зазначили, що причина відключень полягає у зростанні споживання електроенергії на початку робочого тижня.
Тим часом енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не будуть.
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