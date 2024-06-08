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Працюють лише 27% ТЕС. Шмигаль розповів про руйнування в енергосистемі
23:01 07.06.2024 |
Станом на сьогодні внаслідок масованих обстрілів Росії зруйновано 42 енергоблоки. Лише 27% великих теплових електростанцій (ТЕС) залишаються в робочому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.
Як розповів Шмигаль, внаслідок обстрілів:
* зруйновано 42 енергоблоки;
* 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані, 73% відповідно були зруйновані або ж пошкоджені;
* 20 гідроенергетичних блоків наразі не працюють. Це ще 1,3 ГВт потужності.
Підготовка до зими
Прем'єр додав, що наразі Кабмін працює над відновленням, аби до зими мати якомога більше генерації. Зокрема опрацьовується питання захисту й збільшення імпорту з Європейського союзу (ЄС).
"Ми домовляємось, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - додав він.
Ситуація зі світлом в Україні
Внаслідок масованих ударів в Україні повернули графіки відключень. Раніше обмеження діяли лише для бізнесу, втім пізніше світло почали відключати й побутовим споживачам.
Як розповів перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, завтра, 8 червня, в Україні розпочне діяти новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин "зі світлом".
У тому ж числі нещодавно почав діяти новий тариф на світло. Ціну підвищили на 60%. Втім, це був необхідний крок, який дозволить профінансувати ремонти електростанцій.
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