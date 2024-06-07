Фінансові новини
- |
- 07.06.24
- |
- 22:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна веде переговори з Туреччиною щодо оренди кораблів-електростанцій
22:09 07.06.2024 |
Україна веде переговори з Туреччиною про розміщення в ключових портах Одеси й Дунайського регіону плавучих електростанцій, щоб частково перекрити дефіцит електроенергії. Про це розказав на пресконференції в п'ятницю голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер.
"У них є потужні кораблі, які видають, наприклад, 250 МВт. Ми вивчаємо питання про залучення трьох таких: в Ізмаїл, в Одесу і [порт] Південний. Вони дають по 250 МВт - ми, по суті, закриємо місто і по кілька районів", - сказав Кіпер.
"Ми транзитна область, у нас взагалі немає генерації. Ми залежимо від інших", - нагадав він.
За його словами, переговори поки що впираються в питання безпеки.
Використання плавучих ТЕС, які можуть працювати на зрідженому газі, дизелі, мазуті або біопаливі, - це всесвітньо визнана технологія. Існує світовий ринок оренди таких енергетичних барж обсягом близько 10 ГВт. Лідер світового ринку енергетичних барж - турецька компанія Karadeniz Holding, яка працює під брендом Karpowership. Її судна Powerships працюють у багатьох країнах світу, зокрема в Гамбії, Гані, Гвінеї-Бісау, Лівані, Сьєрра-Леоне, Судані, Замбії, на Кубі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Виробник САУ Caesar оголосив про плани з будівництва заводу в Україні
|Байден на переговорах із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги на $225 млн
|Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти
|ЗМІ: Єврокомісія дала позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін схвалив угоду про кредит від KfW для відновлення системи передачі електрики
|ЄС допоможе Україні приводити внутрішнє законодавство у відповідність до європейського - заступник голови Представництва ЄС в Україні
|Україна веде переговори з Туреччиною щодо оренди кораблів-електростанцій
|Понад 11 тис. майбутніх об' єктів нерухомості зареєстровано в ЄДЕССБ - Шуляк
|Шмигаль доручив чиновникам повимикати кондиціонери і освітлення будівель
|Цієї ночі росіяни поціли у дві нафтобази
|Стратегія розвитку агросектору до 2030 р. стане основою української переговорної позиції під час вступу до ЄС - Стефанішина
Бізнес
|Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac
|Новий рубіж в оцінці електромобілів: AnTuTu представляє бенчмарк для інформаційно-розважальних систем