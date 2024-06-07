Україна веде переговори з Туреччиною щодо оренди кораблів-електростанцій

Україна веде переговори з Туреччиною про розміщення в ключових портах Одеси й Дунайського регіону плавучих електростанцій, щоб частково перекрити дефіцит електроенергії. Про це розказав на пресконференції в п'ятницю голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер.

"У них є потужні кораблі, які видають, наприклад, 250 МВт. Ми вивчаємо питання про залучення трьох таких: в Ізмаїл, в Одесу і [порт] Південний. Вони дають по 250 МВт - ми, по суті, закриємо місто і по кілька районів", - сказав Кіпер.

"Ми транзитна область, у нас взагалі немає генерації. Ми залежимо від інших", - нагадав він.

За його словами, переговори поки що впираються в питання безпеки.

Використання плавучих ТЕС, які можуть працювати на зрідженому газі, дизелі, мазуті або біопаливі, - це всесвітньо визнана технологія. Існує світовий ринок оренди таких енергетичних барж обсягом близько 10 ГВт. Лідер світового ринку енергетичних барж - турецька компанія Karadeniz Holding, яка працює під брендом Karpowership. Її судна Powerships працюють у багатьох країнах світу, зокрема в Гамбії, Гані, Гвінеї-Бісау, Лівані, Сьєрра-Леоне, Судані, Замбії, на Кубі.