Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль доручив чиновникам повимикати кондиціонери і освітлення будівель

 

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, інформує пресслужба уряду.

"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення", - сказав прем'єр.

Він також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

"Виняток - не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - зазначив голова уряду.

Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" попередили, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року: щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2485
  0,0948
 0,24
EUR
 1
 43,8709
  0,2439
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0248  0,04 0,10 40,6888  0,03 0,07
EUR 43,6332  0,22 0,50 44,4352  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2400  0,07 0,17 40,2600  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес