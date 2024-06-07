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Шмигаль доручив чиновникам повимикати кондиціонери і освітлення будівель
17:49 07.06.2024 |
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, інформує пресслужба уряду.
"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення", - сказав прем'єр.
Він також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.
"Виняток - не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - зазначив голова уряду.
Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" попередили, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року: щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.
Водночас покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.
До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими.
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