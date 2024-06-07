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АНАЛІТИКА

Уряд прийняв рішення про здешевлення кредитів населенню на СЕС та вітроустановки 1-10 кВт разом з energy storage

 

Кабінет міністрів затвердив Порядок надання фінансової державної підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах, передає Енергореформа.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Державна підтримка надається з метою здешевлення вартості кредитів на придбання та встановленням СЕС або вітроустановок від 1 кВт до 10 кВт разом із гібридними інверторами, здатними працювати як в автономному, так і синхронному з зовнішньою мережею режимі, та установками зберігання енергії ємністю від 1 кВт-год на кожен 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки", - зазначається в повідомленні.

Мельничук додав, що порядок визначає умови, критерії та механізм надання такої фінансової підтримки.

Саме рішення та умови підтримки поки не оприлюднені.
 

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