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Естонія дає ще €400 тисяч у Фонд підтримки енергетики України
16:52 07.06.2024 |
Естонія перерахує до Фонду підтримки енергетики України 400 тис. євро; отже, внесок країни до Фонду сягне 450 тис. євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
Загалом сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 млн євро, зазначили у Міненерго.
Крім внесків до Фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 т. Серед наданого обладнання - два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.
Як повідомляв Укрінформ, Естонія передасть Україні енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт.
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