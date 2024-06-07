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АНАЛІТИКА

Естонія дає ще €400 тисяч у Фонд підтримки енергетики України

 

Естонія перерахує до Фонду підтримки енергетики України 400 тис. євро; отже, внесок країни до Фонду сягне 450 тис. євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Загалом сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) становить понад 495 млн євро, зазначили у Міненерго.

Крім внесків до Фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 т. Серед наданого обладнання - два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.

Як повідомляв Укрінформ, Естонія передасть Україні енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт.
Ключові теги: Естонія
 

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