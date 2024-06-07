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Новий порядок розподілу лімітів запрацює із суботи в тестовому режимі, ситуація з е/е має покращитися - Міненерго
14:45 07.06.2024 |
Новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі із суботи, 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії, повідомив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко.
"Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області. У зв'язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин", - сказав Власенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.
Він наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.
"Намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів", - сказав перший заступник міністра.
Як повідомлялося, 24 травня Кабмін затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.
Порядок визначає процедуру взаємодії між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі (ОСП), операторами систем розподілу (ОСР), а також споживачами в процесі визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.
Міненерго, яке розробило документ, зазначало, що згідно з Порядком, обласні та Київська міські військові адміністрації готують і затверджують переліки критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання згідно зі встановленим мінімальним навантаженням.
Отже, ОСП НЕК "Укренерго" зобов'язаний забезпечити справедливу та рівномірну черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не належать до цих переліків.
Він має розраховувати граничну потужність, окрім цих об'єктів, після чого доводити її величину кожному ОСР. Ті, своєю чергою, у межах цієї граничної потужності формуватимуть графіки погодинного відключення електроенергії та графіки обмеження й аварійного відключення споживачів.
"Ухвалене рішення сприятиме забезпеченню принципу справедливого та рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об'єктів, що мають пріоритетне електропостачання", - зазначає Міненерго.
Після масованих атак РФ по енергосистемі в березні-травні, системний оператор змушений з 14 травня застосовувати графіки погодинних відключень е/е в усіх регіонах України як для промисловості, так і для населення. До цього з 8 травня графіки обмеження потужності почали застосовувати для промисловості.
6 червня гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначав, що, згідно з лімітами, які доводять Києву, критична інфраструктура у споживанні займає приблизно 25%, для населення і бізнесу залишиться приблизно 50% від звичного споживання.
Він висловив надію на поліпшення ситуації з набуттям 24 червня чинності нового порядку розподілу потужності.
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