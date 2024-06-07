Фінансові новини
- |
- 07.06.24
- |
- 02:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
23:36 06.06.2024 |
Прогнозоване споживання електроенергії для Києва на п'ятницю, 7 червня, - 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%, для населення бызнесу залишиться десь 50% від звичного споживання.
Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
"Для Києва сьогодні Укренерго виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться", - додав він.
Коваленко зазначив, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.
"Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча би більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами", - резюмував він.
Нагадаємо:
У п'ятницю, 7 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
В "Укренегро" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.
Ввечері 5 червня "Укренерго" застосовувало аварійні відключення у 12 областях.
У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії діють для кожної області з 00:00 до 24:00.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Менше 40 вже не буде. Що відбувається з курсом долара?
|НПЗ на Ростовщині та нафтобаза на Бєлгородщині палали вночі
|QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року
|Транш на $2,2 мільярда: у МВФ сказали, коли ухвалять рішення
|Кудрицький: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію
|Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
|Площа зрошуваних земель в Україні скоротилась ушестеро - експерт
|Українські аграрії завершили весняну посівну: засіяли 13 млн га
Бізнес
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac
|Новий рубіж в оцінці електромобілів: AnTuTu представляє бенчмарк для інформаційно-розважальних систем
|Intel представила нові чипи Lunar Lake для ноутбуків зі штучним інтелектом
|Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран
|Новий інструмент Google дозволить перенести Live Photos з iOS на Android
|TSMC обговорював із клієнтами перенесення заводів з Тайваню, але це неможливо
|OnePlus Ace 3V - найпродуктивніший у світі смартфон середнього класу за версією AnTuTu