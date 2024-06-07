Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno

Прогнозоване споживання електроенергії для Києва на п'ятницю, 7 червня, - 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%, для населення бызнесу залишиться десь 50% від звичного споживання.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Для Києва сьогодні Укренерго виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться", - додав він.

Коваленко зазначив, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.

"Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча би більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами", - резюмував він.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 7 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

В "Укренегро" попередили, що цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.

Ввечері 5 червня "Укренерго" застосовувало аварійні відключення у 12 областях.

У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії діють для кожної області з 00:00 до 24:00.