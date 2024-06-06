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АНАЛІТИКА

Матриця реформ у галузі енергетики передбачає будівництво нових ТЕС із парогазовими установками 2-3 ГВт

 

Матриця реформ у галузі енергетики передбачає збалансування короткострокових енергетичних потреб із довгостроковими цілями в умовах значної невизначеності.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті матриці реформ, вирішення проблеми дефіциту електроенергії потребує інвестицій для збільшення потужностей енергосистеми.

"Це включає допомогу наших партнерів у будівництві інтерконекторів для збільшення потужності транскордонних з'єднань електромереж із країнами ЄС, а також будівництво нових теплоелектростанцій із парогазовими установками, що характеризуються високою маневреністю, децентралізацією джерел енергії та потужністю від 2 до 3 ГВт", - ідеться на сайті.

Зазначається, що для економічного відновлення необхідно якомога швидше відновити основні енергетичні та комунальні послуги.

За даними, оприлюдненими в матриці, близько 40% інфраструктури електропередачі, 20% інфраструктури системи розподілу електроенергії та до 50% потужностей із виробництва електроенергії окуповані, зруйновані або серйозно пошкоджені.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України в середу, 5 червня, запустило інтерактивний сайт матриці реформ, узгоджених у домовленостях із ЄС, Плані за програмою Ukraine Facility, меморандумі з Міжнародним валютним фондом та угодах зі Світовим банком. Матрицю було створено за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету.

На 2024 рік передбачено реалізувати понад 200 реформ, а також сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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