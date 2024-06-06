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Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
14:12 06.06.2024 |
Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, інвестиції в технології чистої енергії цього року зростуть до $2 трильйонів, що майже вдвічі перевищує суму, витрачену на викопне паливо, інформує Bloomberg.
"На кожен долар, який сьогодні йде на викопне паливо, майже два долари інвестуються в чисту енергію", - сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.
До чистих технологій належать відновлювані джерела енергії, електромобілі, атомна енергетика, паливо з низьким рівнем викидів, підвищення ефективності та теплові насоси.
Тим часом очікується, що загальні інвестиції в енергетику вперше перевищать 3 трильйони доларів у 2024 році, повідомляє агентство у своєму щорічному звіті World Energy Investment. 1 трлн доларів піде на вугілля, газ і нафту.
"Ми досягли важливої віхи. Інвестиції в чисту енергію встановлюють нові рекорди навіть у складних економічних умовах. Зростання підкріплюється сильною економікою, безперервним скороченням витрат і міркуваннями енергетичної безпеки, посиленими вторгненням Росії в Україну", додали в звіті.
Згідно зі звітом, на сонячні фотоелектричні панелі йде більше грошей, ніж на всі інші технології виробництва електроенергії разом узяті.
За останні два роки витрати на сонячні панелі знизилися на 30%, і в 2024 році "інвестиції в сонячну фотоелектричну енергію мають зрости до $500 мільярдів, оскільки падіння цін на модулі стимулює нові інвестиції".
Згідно зі звітом, загальні інвестиції у відновлювані джерела енергії та ядерну енергетику для виробництва електроенергії в 10 разів перевищили суму, спрямовану на виробництво електроенергії на викопному паливі. Коли в 2015 році було укладено Паризьку угоду про зміну клімату, це співвідношення становило два до одного.
"Ми бачимо новий імпульс для інвестицій в атомну енергетику", - додав Бірол.
У 2024 році на Китай припадатиме найбільша частка інвестицій у чисту енергетику з оцінками $675 мільярдів, тоді як на Європу припадатиме $370 мільярдів, а на Сполучені Штати - $315 мільярдів.
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