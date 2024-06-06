Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, інвестиції в технології чистої енергії цього року зростуть до $2 трильйонів, що майже вдвічі перевищує суму, витрачену на викопне паливо, інформує Bloomberg.

"На кожен долар, який сьогодні йде на викопне паливо, майже два долари інвестуються в чисту енергію", - сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

До чистих технологій належать відновлювані джерела енергії, електромобілі, атомна енергетика, паливо з низьким рівнем викидів, підвищення ефективності та теплові насоси.

Тим часом очікується, що загальні інвестиції в енергетику вперше перевищать 3 трильйони доларів у 2024 році, повідомляє агентство у своєму щорічному звіті World Energy Investment. 1 трлн доларів піде на вугілля, газ і нафту.

"Ми досягли важливої ​​віхи. Інвестиції в чисту енергію встановлюють нові рекорди навіть у складних економічних умовах. Зростання підкріплюється сильною економікою, безперервним скороченням витрат і міркуваннями енергетичної безпеки, посиленими вторгненням Росії в Україну", додали в звіті.

Згідно зі звітом, на сонячні фотоелектричні панелі йде більше грошей, ніж на всі інші технології виробництва електроенергії разом узяті.

За останні два роки витрати на сонячні панелі знизилися на 30%, і в 2024 році "інвестиції в сонячну фотоелектричну енергію мають зрости до $500 мільярдів, оскільки падіння цін на модулі стимулює нові інвестиції".

Згідно зі звітом, загальні інвестиції у відновлювані джерела енергії та ядерну енергетику для виробництва електроенергії в 10 разів перевищили суму, спрямовану на виробництво електроенергії на викопному паливі. Коли в 2015 році було укладено Паризьку угоду про зміну клімату, це співвідношення становило два до одного.

"Ми бачимо новий імпульс для інвестицій в атомну енергетику", - додав Бірол.

У 2024 році на Китай припадатиме найбільша частка інвестицій у чисту енергетику з оцінками $675 мільярдів, тоді як на Європу припадатиме $370 мільярдів, а на Сполучені Штати - $315 мільярдів.