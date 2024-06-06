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АНАЛІТИКА

«Укрнафта» планує збудувати маневрову генерацію електроенергії

 

ПАТ «Укрнафта» за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) будуватиме маневрову генерацію електроенергії. Про це повідомляється на сайті компанії.

«Укрнафта» за підтримки ЄБРР розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії. У середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів», - йдеться у повідомленні.

Учора, 5 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо про те, що Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

Ці кошти буде розподілено між державними енергетичними компаніями, серед яких - і «Укрнафта».

«Йдеться про зведення нової, більш ефективної й екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких зокрема дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей», - зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

Запуск нових енергетичних напрямків діяльності - це органічний крок компанії до розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається як товар, а безпосередньо електроенергія. Такий концепт є частиною ESG-стратегії «Укрнафти», нагадали у компанії.
За матеріалами: EnKorr
 

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