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«Укрнафта» планує збудувати маневрову генерацію електроенергії
12:42 06.06.2024 |
ПАТ «Укрнафта» за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) будуватиме маневрову генерацію електроенергії. Про це повідомляється на сайті компанії.
«Укрнафта» за підтримки ЄБРР розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії. У середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів», - йдеться у повідомленні.
Учора, 5 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо про те, що Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.
Ці кошти буде розподілено між державними енергетичними компаніями, серед яких - і «Укрнафта».
«Йдеться про зведення нової, більш ефективної й екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких зокрема дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей», - зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.
Запуск нових енергетичних напрямків діяльності - це органічний крок компанії до розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається як товар, а безпосередньо електроенергія. Такий концепт є частиною ESG-стратегії «Укрнафти», нагадали у компанії.
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