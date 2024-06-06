Каховську ГЕС можна відбудувати за 6-7 років після деокупації - Укргідроенерго

Після деокупації території, де знаходиться Каховська гідроелектростанція, відбудувати об'єкт можна за 6-7 років.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.

"За попередніми розрахунками, відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже приступити до безпосередньої відбудови станції", - сказав Сирота.

За його словами, середньорічний показник неотриманого доходу Укргідроенерго від продажу електроенергії та допоміжних послуг внаслідок руйнування ГЕС становить 138 млн доларів. Окрім втраченого доходу, руйнування Каховського водосховища призвело до несприятливих режимів роботи і періодичних обмежень потужності на агрегатах Дніпровських ГЕС-1 і ГЕС-2 та інших ГЕС Дніпровського каскаду.

"Внаслідок руйнування Каховської ГЕС було втрачено 343,2 МВт встановленої потужності. Крім того, було втрачено 192 МВт регулюючої потужності, необхідної для оперативного балансування ОЕС України", - зазначив Сирота.

Руйнування водосховища також призвело до проблем із водопостачанням південних територіально-промислових комплексів України, які охоплюють території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та південну частину Донецької області.

Як повідомлялося, уночі 6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.

За даними Міндовкілля, загальні збитки від підриву Каховської ГЕС перевищують 146 млрд грн.