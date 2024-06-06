Україна у травні імпортувала рекордний обсяг електроенергії - аналітики

За даними порталу EnergyMap, у травні порівняно з квітнем Україна збільшила імпорт електроенергії у 2 раза - до 448,2 тис. МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group у Фейсбуці.

"Імпорт минулого місяця був найвищим із січня 2022-го та склав 448,2 тис. МВт-год.", - йдеться у повідомленні.

При цьому 46% імпорту (205,5 тис. МВт-год.) надійшло з Угорщини; 24% (106,9 тис. МВт-год.) - зі Словаччини; 14% (64,2 тис. МВт-год.) - з Румунії; 9% (40,1 тис. МВт-год.) - із Польщі; 7% (31,6 тис. МВт-год.) - з Молдови.

Експорт електроенергії у травні 2024 року відбувався тільки у ранкові та денні години 1-5 та 12 травня. Загалом обсяг експорту зменшився втричі порівняно із квітнем - до 3,9 тис. МВт-год. З них 43% (1,7 тис. МВт-год.) надійшли до Румунії; 31% (1,2 тис. МВт-год.) - до Молдови; 15% (0,6 тис. МВт-год.) - до Угорщини; 10% (0,4 тис. МВт-год.) - до Словаччини.

Як повідомлялося, державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) відновив цільовий імпорт електроенергії для промислових споживачів, які прагнуть зменшити тривалість планових обмежень енергопостачання.