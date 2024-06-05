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АНАЛІТИКА

ЄБРР акумулює EUR300 млн на підтримку української енергетики - Шмигаль

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) акумулює EUR300 млн на підтримку енергетичного сектору України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо", - написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі в середу.

За його словами, кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генерувальних потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети - забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення з боку РФ ЄБРР надав Україні EUR4 млрд фінансування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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