Фінансові новини
- |
- 05.06.24
- |
- 16:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС тісно працює з Україною, щоб допомогти з відновленням електропостачання
14:59 05.06.2024 |
В Європейському Союзі прокоментували ситуацію з масовим відключенням електроенергії в Україні внаслідок російських атак по критичній інфраструктурі.
Про це під час брифінгу в Брюсселі у середу заявив речник Єврокомісії Тім Макфі, повідомляє "Європейська правда".
Представника Єврокомісії запитали, чи отримували в Євросоюзі запити від України про відповідну допомогу, особливо в контексті підготовки до зимового сезону.
"Ми дуже тісно працюємо з українською владою, щоб надати підтримку чи у формі експорту електроенергії з ЄС до України, чи у вигляді обладнання", - зазначив він.
За його словами, представники української центральної та регіональної влади працюють щодо формування списку нагальних потреб, який має отримати Єврокомісія.
"Запевняю, що ми перебуваємо у постійному контакті, та є дуже сильне бажання з боку урядів країн-членів ЄС, а також представників галузі, забезпечити допомогу, якої потребує Україна", - наголосив Макфі.
Міністерство економіки України заявило, що працюватимемо з партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти механізму Ukraine Facility на відновлення енергетики.
Раніше повідомляли, що Естонія передасть Україні енергоблок з Ауверської електростанції, а також електродвигуни.
Минулого тижня уряд Швеції оголосив про виділення Україні 650 млн шведських крон (понад 61 млн доларів) на підтримку енергосистеми України.
А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 21 травня відвідала одну з найбільших українських ТЕС, зруйновану російським ракетним ударом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
ТОП-НОВИНИ
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До кадрового резерву держслужби для роботи на деокупованих територіях уже зараховано майже 2,3 тис. осіб - НАДС
|ЄБРР акумулює EUR300 млн на підтримку української енергетики - Шмигаль
|«Укргазвидобування» за 5 міс. запустила 36 нових свердловин
|Запозичення до бюджету з початку року становили ₴612 мільярдів
|ЄС тісно працює з Україною, щоб допомогти з відновленням електропостачання
|У Мінекономіки запевняють, що пришвидшують залучення коштів на відновлення енергетики
|Робоча сила в Україні з початку війни скоротилася на 12% - звіт Мінекономіки та Мінфіну
Бізнес
|Японія планує за допомогою ШІ виявляти аномалії на орбіті Землі
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу
|Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту