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Уряд планує розширити програму доступних кредитів на проєкти розподіленої генерації
12:43 05.06.2024 |
Кабінет Міністрів готує рішення щодо розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" на проєкти розподіленої генерації; це до 150 млн грн кредиту на пільгових умовах, що достатньо для реалізації невеликих проєктів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками наради за участю бізнесу, представників державної та регіональної влади.
Серед ключових питань, що порушував під час наради бізнес, - доступ до фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проєктів розподіленої генерації.
«Один з інструментів, який зарекомендував себе дуже гарно і який держава може запропонувати бізнесу, - пільгове кредитування за програмою 5-7-9. Наразі уряд готує рішення щодо розширення цієї програми на проєкти розподіленої генерації. Це до 150 мільйонів гривень кредиту на пільгових умовах, що достатньо для реалізації невеликих проєктів. Водночас ми працюватимемо з нашими партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти Ukraine Facility на відновлення енергетики», - зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Як відзначалося на нараді, муніципальна влада може реалізувати власні проєкти зі збільшення наявних енергопотужностей теплокомуненерго за допомогою державно-приватного партнерства.
Під час наради порушувались також питання страхування воєнних ризиків, рішень, які дозволять комерційним банкам активніше кредитувати проєкти розподіленої генерації тощо.
Як повідомлялося, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України. Для цього ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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