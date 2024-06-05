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Saudi Aramco веде перемовини щодо СПГ з американськими Tellurian і NextDecade
11:42 05.06.2024 |
Нафтовий гігант Aramco провадить перемовини з американськими компаніями Tellurian і NextDecade щодо двох окремих проєктів скрапленого природного газу (СПГ). Саудівська компанія прагне збільшити свою торгівлю газом і видобуток, повідомили Reuters три джерела, близькі до перемовин.
Протягом останнього десятиліття видобуток газу в США стрімко зріс, оскільки нафтові компанії й конкуренти Aramco, такі як Qatar Energy, змагаються за створення кількох проєктів з експорту газу в Європу й Азію.
Державна енергетична компанія веде перемовини з Tellurian, щоб придбати частку в її заводі Driftwood LNG потужністю 27,6 млн метричних тонн на рік поблизу Лейк-Чарльз (Луїзіана).
Офіційні особи Aramco відвідували завод тричі цього року, зокрема разом з керівниками австралійської компанії Woodside в одному з цих випадків, сказали джерела на умовах анонімності, оскільки перемовини не публічні.
Aramco також провадить перемовини з американською компанією СПГ NextDecade для довгострокової угоди про купівлю газу із запропонованого п'ятого переробного блоку на своєму заводі в Ріо-Гранде вартістю $18 млрд.
Aramco прагне зміцнити свої позиції на ринку СПГ, який має вирости у всьому світі на 50% до 2030 року, особливо в Сполучених Штатах, де потужність СПГ майже подвоїться протягом наступних чотирьох років.
Компанія Tellurian витратила роки й сотні мільйонів доларів, намагаючись профінансувати і побудувати завод Driftwood.
Минулої осені Tellurian попередила інвесторів, що протягом року компанія може не покрити операційні й боргові витрати через постійні збитки і скорочення грошових резервів.
Інвестиції Aramco можуть забезпечити поворот, який потребує Driftwood LNG, сказав Каушал Рамеш, віце-президент Rystad Energy з досліджень СПГ.
На компанію Driftwood не впливає пауза президента Байдена щодо експортних проєктів СПГ, оскільки вона вже має дозвіл Міністерства енергетики на експорт охолодженого газу запропонованого заводу в країни, які не мають угод про вільну торгівлю з США.
У лютому Федеральна комісія з регулювання енергетики США надала Tellurian продовження дозволу на три роки для завершення будівництва Driftwood.
Aramco - один із найбільших у світі виробників нафти і найбільший експортер - викачує майже 10% світових постачань сирої нафти. Однак його присутність на ринку СПГ нижча порівняно з сусіднім Катаром. ADNOC з ОАЕ також має більшу присутність.
Aramco зробила свою першу інвестицію в СПГ за кордоном, купивши торік частку в американській компанії MidOcean Energy за $500 млн.
У березні Reuters повідомило, що Aramco веде перемовини про інвестування у проєкт Sempra Infrastructure у Порт-Артурі в Техасі.
Компанія також конкурує з Shell для купівлі активів компанії Pavilion Energy, що належить Temasek і торгує СПГ.
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