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АНАЛІТИКА

Ісландія додатково надасть Україні на підтримку енергетики майже 700 тисяч євро

 

Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Як йдеться в повідомленні, попереднього разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро.

Тобто, загальна сума внеску цієї країни-партнера до Фонду зросте до 2,72 млн євро.
За матеріалами: Економічна правда
 

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