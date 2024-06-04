Фінансові новини
- |
- 04.06.24
- |
- 22:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ісландія додатково надасть Україні на підтримку енергетики майже 700 тисяч євро
18:00 04.06.2024 |
Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Як йдеться в повідомленні, попереднього разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро.
Тобто, загальна сума внеску цієї країни-партнера до Фонду зросте до 2,72 млн євро.
За матеріалами:
Економічна правда
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,09-0,55 в.п. завдяки високому попиту
|ВР виключила з раніше ухваленого законопроєкту норму про право роботодавця звільнити працівника за неінформування про зв'язки в РФ
|Ісландія додатково надасть Україні на підтримку енергетики майже 700 тисяч євро
|Рада зобов’язала використовувати біопаливо на транспорті. Його компонент у бензинах має бути не менше 5%
|Автогаз у травні здешевшав на 3%
|Підвищення тарифів на електроенергію: Перерахунок субсидій відбудеться автоматично
Бізнес
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу
|Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту
|Попалися на фальсифікації даних: У Японії наказали Toyota і Mazda призупинити постачання авто