Укренерго почало вводити спеціальні аварійні графіки відключень

Укренерго з 14:50 вівторка ввело спеціальні графіки аварійних відключень на значній частині території України. У повідомленні компанії вказано, що вони застосовані в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях та Києві.

Спеціальний графік аварійних відключень (СГАВ) застосовується тоді, коли потрібно терміново розвантажити енергосистему, простих графіків аварійних відключень (ГАВ) недостатньо й існує ризик системної аварії.

СГАВ передбачає можливість перерви в енергопостачанні навіть для об'єктів критичної інфраструктури.

"Незважаючи на неодноразові вимоги Укренерго до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати. Коли споживання значно перевищило ліміти, Укренерго вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах", - йдеться в повідомленні Укренерго.

Ці види обмежень будуть діяти до того часу, доки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до графіків погодинних відключень (ГПВ).