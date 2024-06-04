НКРЕКП перенесла розгляд питання про зміну тарифів «Укренерго» на передачу і диспетчеризацію

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла питання щодо схвалення проєкту постанови про зміну тарифів НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію з 1 липня 2024 року.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні, що транслювалося онлайн, у вівторок, передає кореспондент Енергореформи.

Згідно з проєктом постанови про зміну тарифів, тариф на передачу пропонували на рівні 628,65 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ), що на 19% більше за чинний у 2024 році тариф (528,57 грн/МВт-год). Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф на передачу пропонувався в розмірі 464,78 грн/МВт-год, що на 27,4% вище за чинний (364,70 грн/МВт-год).

Тариф на диспетчеризацію пропонувався в розмірі 115,91 грн/МВт-год, що на 10,8% вище за чинний.