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Тариф на світло: У Міненерго кажуть, що ринкова вартість має бути понад 7,5 грн
10:32 04.06.2024 |
Вона нагадала, що внаслідок масованих атак РФ Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема суттєво постраждали теплові електростанції Центренерго та гідроелектростанції Укргідроенерго. Нові тарифи на світло дадуть змогу отримати необхідні для ремонту гроші, переконані в Міненерго.
"Тариф для населення дає нам змогу продовжити наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу - це вимушений крок, єдина причина якого - це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів", - зазначила заступниця міністра.
Вона наголосила, що чинний тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-год двома державними енергокомпаніями - Енергоатомом та Укргідроенерго, а також передачу електроенергії та її розподіл.
"Тариф складається винятково із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 грн", - запевнила Гринчук.
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