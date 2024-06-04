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АНАЛІТИКА

Тариф на світло: У Міненерго кажуть, що ринкова вартість має бути понад 7,5 грн

 
Новий тариф на світло для населення 4,32 грн за кВт-год покриває винятково собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам в Україні. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 грн. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає пресслужба відомства.

Вона нагадала, що внаслідок масованих атак РФ Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема суттєво постраждали теплові електростанції Центренерго та гідроелектростанції Укргідроенерго. Нові тарифи на світло дадуть змогу отримати необхідні для ремонту гроші, переконані в Міненерго.

"Тариф для населення дає нам змогу продовжити наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу - це вимушений крок, єдина причина якого - це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів", - зазначила заступниця міністра.

Вона наголосила, що чинний тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-год двома державними енергокомпаніями - Енергоатомом та Укргідроенерго, а також передачу електроенергії та її розподіл.

"Тариф складається винятково із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 грн", - запевнила Гринчук.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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