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АНАЛІТИКА

Відключення світла: Yasno попереджає, що у вівторок буде задіяна світло-сіра зона графіків

 

На вівторок очікуються більші, ніж сьогодні, обмеження при відключеннях світла - буде задіяна світло-сіра зона відповідних графіків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуку генеральний директор Yasno (група ДТЕК) Сергій Коваленко.

«Завтра знову стабілізаційні (відключення - ред.), обмеження більші, ніж сьогодні - 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків», - написав він.

Коваленко пояснив, що у плановому ремонті перебувають два енергоблоки АЕС. «Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини», - додав він, уточнивши, що зараз також є відключення у світло-сірих слотах.

Як повідомлялося, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький спрогнозував, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.
 

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