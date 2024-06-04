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Відключення світла: Yasno попереджає, що у вівторок буде задіяна світло-сіра зона графіків
22:55 03.06.2024 |
На вівторок очікуються більші, ніж сьогодні, обмеження при відключеннях світла - буде задіяна світло-сіра зона відповідних графіків.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуку генеральний директор Yasno (група ДТЕК) Сергій Коваленко.
«Завтра знову стабілізаційні (відключення - ред.), обмеження більші, ніж сьогодні - 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків», - написав він.
Коваленко пояснив, що у плановому ремонті перебувають два енергоблоки АЕС. «Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини», - додав він, уточнивши, що зараз також є відключення у світло-сірих слотах.
Як повідомлялося, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький спрогнозував, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.
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