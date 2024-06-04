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У травні Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії
17:55 03.06.2024 |
У травні 2024 року Україна майже вдвічі збільшила імпорт електроенергії і імпортувала рекордні 448 тисяч МВт-год.
Про це свідчать дані моніторингу ExPro Consulting.
Експорт електроенергії у травні скоротився втричі - до 3878 МВт-год (з 12 травня експорт відсутній).
Найбільшу частку у структурі імпорту зайняла Угорщина - 45,8%, найменшу - Молдова (7%).
За матеріалами:
Економічна правда
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