МАГАТЕ не має доступу до важливих для ядерної безпеки ділянок ЗАЕС - Гроссі

Присутня на окупованій ЗАЕС команда МАГАТЕ все ще не має доступу до деяких важливих для ядерної безпеки ділянок станції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі у своїй вступній заяві під час відкриття Ради керуючих МАГАТЕ у понеділок у Відні.

"Із квітня всі шість реакторних блоків перебувають у стані холодної зупинки. Місія МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Запоріжжі (ISAMZ) не має доступу до деяких важливих для ядерної безпеки ділянок на майданчику Запорізької АЕС, а також до відкритих дискусій з усім відповідним персоналом", - підкреслив Гроссі.

Він додав, що це заважає Агентству "неупереджено та неухильно оцінювати ситуацію з точки зору дотримання семи основних принципів" та обмежує його здатність "постійно надавати чітке підтвердження того, що п'ять конкретних принципів дотримуються".

За словами гендиректора МАГАТЕ, загалом ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.

"Всі сім стовпів ядерної безпеки були повністю або частково скомпрометовані. На початку квітня Запорізька АЕС вперше за майже півтора року зазнала прямих атак. Ці атаки порушили перший з п'яти конкретних принципів захисту Запорізької АЕС, які я вперше виклав Раді керуючих рік тому. Атаки та часті відключення ліній електропередач за межами майданчика через військові дії створюють серйозну ситуацію, яку я описав Раді Безпеки ООН 25 квітня під час свого сьомого такого брифінгу в цьому органі", - заявив Гроссі.

Він також вказав на те, що питання, пов'язані з кадровим забезпеченням, регулярними перевірками і технічним обслуговуванням конструкцій, систем і компонентів безпеки, надійністю ланцюгів постачання, а також аварійними заходами на ЗАЕС, "залишаються складними і становлять ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки станції".

Окремо гендиректор МАГАТЕ повідомив, що 28 травня він відвідав Калінінград і обговорив з головою російської державної ядерної компанії "Росатом" Олексієм Ліхачовим фактори, які, на думку МАГАТЕ, залишаються викликом для ядерної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, під час заходу "Міжнародна конференція МАГАТЕ: формування майбутнього" 54 делегації країн-учасників підтримали підготовлену Україною заяву про загрози ядерній і радіаційній безпеці, які створює Росія.